Calcio. Imperia, una domenica di riposo forzato. Mister Lupo sullo stop al campionato di Eccellenza: "Ci atteniamo alle regole, anche se questa giornata si recupererà di mercoledì..."

L'ordinanza sul Coronavirus blocca il calcio in Liguria, una situazione che tocca anche da vicina l'Imperia, capolista nel campionato di Eccellenza.

Al nostro quotidiano online mister Alessandro Lupo commenta questa situazione: "Ci atteniamo le regole - sottolinea il tecnico - ma questa sosta ci penalizza, visto il grande momento che stavamo vivendo".

Lupo parla del recupero contro il Molassana: "Contro il Molassana scenderemo in campo, come tutta questa giornata, mercoledì 2 aprile e questo non è positivo. Tutti sappiamo come è difficile a questi livelli giocare in settimana tra defezioni o impegni lavorativi. Non dico che il campionato è falsato, ma alterato quelle che potevano essere le situazioni".