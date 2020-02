Ligue 1: il Monaco alla prova del Reims, mentre il Nizza viaggerà alla volta di Bordeaux. La ventisettesima giornata promette scintille

La giornata numero 27 del campionato di Ligue 1 promette scintille. Il turno si è aperto con l'anticipo del venerdì sera, che ha visto il colpo esterno del Marsiglia sul campo del Reims per 2-3.

Sabato 29 febbraio il Monaco riceverà il Reims (che naviga due punti in meno in classifica generale) e cercherà di riprendere consuetudine con la vittoria. Una giornata abbastanza interlocutoria, con gare che potrebbero anche vedere soccombere il fattore campo. Si giocheranno Tolosa – Rennes, Amiens – Metz e Brest – Angers dove la lotta per la salvezza sarà ben presente nella testa dei giocatori, col solo Rennes alla ricerca di punti i previsione delle coppe europee.

Bella gara si prospetta, invece, tra Montpellier – Strasburgo, mentre dovrebbe toccare al Digione il ruolo di agnello sacrificale in casa del Paris Saint Germain.

Tre gare di forte interesse si giocheranno, invece, domenica 1° marzo .

Il Nizza sarà di scena a Bordeaux (due punti in meno in classifica generale), mentre completeranno il tabellino Nantes – Lille e il derby Lione – Saint Etienne, con i padroni di casa col morale alle stelle dopo la vittoria in Champions sulla Juventus.

Poi per quattro squadre nemmeno il tempo di fiatare, toccherà infatti alle semifinali di Coppa di Francia: il 3 marzo saranno

disputate Lione – Paris Saint Germain e Saint Etienne – Rennes.



