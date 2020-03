Lo sport cerca la propria normalità. Alle 18:00 il governatore Toti svelerà i provvedimenti per la nuova settimana

Bisognerà attendere le 18:00 di questa sera per capire come le manifestazioni pubbliche e i campionati sportivi riprenderanno nel corso della prossima settimana.

La riapertura delle scuole ormai confermata su buona parte della Liguria rappresenta la cartina tornasole nell'ottica di un possibile ritorno alla normalità.

Resta da capire, come annunciato ieri dal governatore Toti, quali tipo di decisioni verranno prese per la provincia di Savona, interessata dal cluster di Alassio e, più recentemente, dal nuovo alberto in isolamento di Laigueglia.

Nella giornata di ieri circolavano rumors su provvedimenti ancora restrittivi per il savonese, mentre nelle ultime ore alcune indiscrezioni portano a provvedimenti più circoscritti alle zone interessate dai contagi.

Non resta quindi che attendere il tardo pomeriggio, quando il quadro completo dei provvedimenti sarà descritto nella conferenza stampa in programma nella Sala delle Trasparenze, dopo il summit con Prefetti, sanità e Protezione Civile.