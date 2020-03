'Campioni, moto e scorci del Circuito', concorso di pittura per la rievocazione motociclistica in programma a giugno

Il Comitato Circuito di Ospedaletti organizza un Concorso di pittura con esposizione delle opere, dal 24 maggio al 7 giugno 2020, presso il Piccadilly e premiazione, sabato 6 giugno 2020, all'Auditorium comunale, nell'ambito del talk-show della Rievocazione Motociclistica.

Le iscrizioni - con contestuale consegna dei quadri - si chiuderanno il 22 maggio 2020.

Il Concorso si articolerà in due Sezioni, una dedicata alle auto ed una alle moto. La prima Sezione si ispira alle Locandine dei Gran Premi di Formula Uno, che si disputarono sul Circuito cittadino sino al 1951. Famose furono quelle di Mario Puppo, tra cui quella attualmente utilizzata per le Rievocazioni Motociclistiche.

Il tema di questa Sezione sarà 'Locandina della Rievocazione Automobilistica di Ospedaletti'. L'opera più rappresentativa diventerà l'immagine delle future Rievocazioni Automobilistiche.

La seconda Sezione é invece dedicata alle corse motociclistiche, che si disputarono ad Ospedaletti sino al 1972. Il tema da sviluppare sarà 'Campioni, moto e scorci del Circuito', perciò gli artisti sono chiamati a cogliere lo spirito e l'ambientazione di quelle gare. L'opera più rappresentativa, in questo caso, sarà l'immagine della terza edizione del Concorso; allo stesso modo quella di questa seconda edizione ritrae l'opera di Giorgio Di Gifico, vincitore della prima.

Per gli artisti sono dunque previste graduate forme di visibilità, che vanno dall'esposizione per tutti alle pubblicazioni per i vincitori. In aggiunta sono previsti premi acquisto: i quadri che si classificheranno ai primi posti verranno acquisiti dal Comitato e valorizzati nell'ambito delle future attività di promozione e benefiche. Gli artisti che non accetteranno premi in denaro, se si classificheranno in prima posizione, avranno invece la possibilità di organizzare una personale alla 'Piccola', sul lungomare di Ospedaletti. I giovani studenti dei Licei artistici e delle Accademie Universitarie di Belle Arti potranno partecipare gratuitamente, mentre per tutti gli altri artisti è previsto il versamento di una quota di iscrizione variabile a seconda del numero delle opere presentate.

L'iniziativa é finanziata con i proventi delle iscrizioni e con le sponsorizzazioni di associazioni ed attività, quali Fratelli Beccaria prodotti alimentari Camporosso, Betty's Word abbigliamento Ventimiglia, Les Chevaliers de Provence Sanremo, Ciem srl servizi ambientali Ventimiglia, La Curva street-food Sanremo, Geppy's Bistrot Ventimiglia, Isnardi laboratorio orafo Ventimiglia e Verrando amministrazioni condominiali Sanremo.

Hanno curato l'organizzazione gli artisti Giuliano Arras di Torino e Luca Colombo di Ospedaletti, insieme all'Avv. Marco Mazzola di Ventimiglia. L'evento sarà patrocinato dal Comune di Ospedaletti, che ha altresì creato le condizioni affinché l'esposizione, le premiazioni e l'eventuale personale si svolgessero con il giusto risalto.