Calcio. AIAC Imperia, arrivata l'ufficialità per i Corsi d'Aggiornamento 2020

Ecco l’ufficialità dal Settore Tecnico per i Corsi D’Aggiornamento 2020:

lunedì 6 Aprile 2020 a Ospedaletti presso il rinnovato Stadio Comunale “ Ciccio Ozenda “ dalle 15 alle 20 viene organizzato il 5° Modulo trattasi del corso B22 ed ha valore come Secondo Modulo II Ciclo, al momento c’è ancora la disponibilità di 20 posti

lunedì 25 Maggio 2020 sempre a Ospedaletti dalle 15 alle 20 viene organizzato il 6° Modulo trattasi del corso B23 ed ha valore come Terzo Modulo II Ciclo, al momento c’è ancora la disponibilità di SOLO 15 posti .

I relatori dei Corso saranno Adriano Cadregari, coach cremasco (classe 1954) ,vanta esperienze con Pergocrema, Siracusa, Spezia, Atletico Catania, Brescello, Taranto, Lecco, Matera, Salernitana e Reggiana ed ha guidato importanti settori giovanili tra i quali Pergocrema, Atalanta, Fiorentina e Brescia (con cui ha vinto uno scudetto ed il prestigioso Viareggio); e Stefano Guidoni (classe 1971) ex calciatore di A e B con Perugia, Hellas Verona, Palermo Venezia e Cremonese, allenatore delle giovanili della Juventus ora entrambi docenti di Tecnica Calcistica per il Settore Tecnico.

Come certamente sapete l’ UEFA obbliga tutti gli allenatori di calcio a mantenere in efficacia il tesserino mediante un Corso D’Aggiornamento Annuale ( 5 ore ) che potete seguire sia territorialmente che On-Line pena la possibilità di tesseramento per la Stagione 2020/2021.

Farlo Territoriale è sicuramente più comodo (invece che 5 ore al computer), interessante (perchè si interagisce con il Docente di Coverciano) e più economico ( On-Line costa 61€ - Territoriale costa 30€ e addirittura 15€ per gli ASSOCIATI AIAC 2020.)

Per cui se decidi di farlo territoriale basta andare in fondo alla propria pagina V-Corsi e digitare sul tasto "INVIA LA RICHIESTA TERRITORIALE".

E’ possibile previa iscrizione/comunicazione al Presidente Stragapede partecipare al corso anche solo come Auditori , non è valido ai fini dell’Aggiornamento , ma è pur sempre un interessante e costruttivo confronto fatto tra gli addetti ai lavori .

Al termine del corso è prevista la Cena dei Mister. Per chi volesse, prenotando il posto

il menù prevede : Ravioli al ragù , Rostelle e Salsiccia, insalata, crostata e acqua al costo di 18€.

P.S. Per ulteriori informazioni potete scrivere un e-mail ( imperia@assoallenatori.it ) o anche un sms ( 3493953700 ) . Comunque se avete deciso di farlo territoriale comunicatelo in fretta.