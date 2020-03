L'allerta del Coronavirus continua ad essere alta nella nostra regione e lo sport, come a livello nazionale, è in tilt completo.

Domenica si è osservata una pausa forzata per le squadre del nostro territorio, ma l'epidemia non si arresta e lo stop verrà probabilmente prolungato.

Non si giocherà in settimana la semifinale di Coppa Italia Promozione Taggia-Praese, in programma giovedì alle ore 20.30 al 'Picasso' di Quiliano.