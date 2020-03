Sanremo: cuffie in testa e musica nelle orecchie, il maltempo non ferma i 40 temerari per proporre la 'Fit Boxe'

Si è concluso domenica scorsa a Sanremo, un mese all’insegna della boxe. Il centro fitness ‘The Club’, nel mese di febbraio ha infatti messo i guantoni al centro del suo carnet d’eventi, dedicando oltre ad una programmazione legata alla ‘Fit Boxe’ un weekend specifico per la nobile arte.

Iniziativa che lo avuto il suo culmine con lo stage organizzato dalla ‘Flying Dragon’ con la partecipazione del campione europeo, Emanuele ‘Sioux’ Blandamura, svoltosi sabato e, successivamente l’evento ‘Byc Fit Ge Boxe by Tilldend’, nelle strade della città dei fiori.

Fondamentalmente la Fit Boxe è una disciplina di fitness musicale che unisce tecniche di combattimento al sacco o a vuoto, con coreografie musicali. La 'Tilldend BYC FIT’, leader mondiale nel settore allenamento outdoor, grazie al contributo del pugile professionista Blandamura, ha ideato questo format itinerante, suddivido in stazioni alternate a camminata, dove fitness musicale, fitness funzionale e boxe si uniscono in un mix esplosivo.

Una quarantina atleti si è riversata nelle strade del centro, incurante delle avverse condizioni meteo, per cimentarsi in questo allenamento divertente e coinvolgente. Nelle varie stazioni si sono alternati i Trainer Byc Fit Giorgio Gandelli (Master Trainer BYC FIT e Socio della The Club Sanremo), Gianluca Petrai (co ideatore del format e volto della Tilldend e Master Traiber Byc Fit), Emanuele “Sioux” Blandamura (Master Trainer Byc Fit) e Valeria Gianforte (Trainer Byc Fit e Istruttrice presso la The Club Sanremo) offrendo uno spettacolo davvero entusiasmante.