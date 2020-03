Calcio, Eccellenza. Imperia, domenica si torna in campo? Lupo non ci gira intorno: "Se si gioca vorrei farlo con il pubblico, abbiamo bisogno dei nostri tifosi"

Domenica si torna in campo? Questa è una cosa che si augura l'Imperia, pronta a tornare a difendere il proprio primato nel campionato di Eccellenza prima della pausa forza per l'ordinanza sul Coronavirus.

Se si giocherà i neroazzurri ospiteranno al 'Ciccione' l'Athletic Club Liberi, compagine genovese che naviga nelle zone basse della classifica.

Il tecnico dei neroazzurri, Alessandro Lupo, non ci gira troppo intorno: "Non so ancora di preciso se si giocherà e come si giocherà. Ma se si giocherà spero tanto si possa farlo a porte aperte - sottolinea il tecnico - perché noi abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico: è la nostra arma in più".