Calcio femminile. A Torino la finale della Champions League donne 2022

Il Comitato esecutivo dell'Uefa ha assegnato all'Allianz Stadium di Torino la finale di "Champions League" donne del 2022. Milena Bertolini, commissario tecnico della nazionale azzurra femminile, ha commentato così la notizia:

"Attraverso l'assegnazione della finale di Champions League viene riconosciuto tutto il lavoro fatto dalla Figc per promuovere il calcio femminile. Credo che la scelta dello stadio di Torino rappresenti un premio anche per quanto la Juventus, come altri club, insieme alla Federazione, sta facendo per la crescita del movimento".

Roberto Finardi, Assessore allo Sport del Comune di Torino, sottolinea che: "Ci auguriamo che ciò possa anche essere il definitivo trampolino di lancio per tutto il movimento calcistico femminile e ringraziamo Figc e Uefa per questa grande opportunità".