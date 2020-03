Calcio, Promozione. Il Camporosso in attesa per sapere se giocherà ad Arenzano. Luci fa il punto sulla situazione: "Speriamo di scendere in campo, ma è basilare la salute delle persone"

Il Camporosso è in attesa per capire se tornerà in campo domenica pomeriggio, con il calendario che metterebbe di fronte ai rossoblu la trasferta sul campo dell'Arenzano.

Al nostro quotidiano online analizza questa situazione caotica, causa Coronavirus, mister Carmelo Luci: "Mi auguro di poter giocare, siamo in una situazione particolare anche se la cosa basilare è la salute delle persone. Ma bisogna valutare un po' il tutto per cercare di tornare al più presto alla normalità senza creare allarmismi.

Penso che si difficile nelle nostre categoria fermarsi, anche se la salute è la cosa più importante. Speriamo domenica di tornare a giocare, ma la cosa che mi fa rimanere perplesso sono i recuperi in settimana: bastava riprendere da dove avevamo lasciato o allungare di una settimana il campionato".