Calcio, Serie D. Sanremese, domenica si torna regolarmente in campo: è sfida sul campo del Ghivizzano

Il Dipartimento Interregionale della LND, attraverso il comunicato numero 106 del 3 marzo 2020, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo scorso, ha stabilito il calendario dei recuperi di tutte le gare rinviate in serie D nei vari gironi per l’emergenza Coronavirus.

Per quanto riguarda il girone A, domenica prossima, 8 marzo 2020, si disputerà regolarmente la 27° giornata con un’unica eccezione (Vado-Seravezza che sarà recuperata mercoledì 1° aprile). La Sanremese quindi giocherà come da calendario in trasferta in Toscana contro il Ghivizzano.

Domenica 15 marzo 2020, al posto della sosta inizialmente prevista per il Torneo di Viareggio, verrà disputata la 26° giornata e la Sanremese ospiterà al Comunale il Casale.

Caronnese – Verbania, unica gara della 25° giornata non disputata, sarà recuperata mercoledì 11 marzo 2020.

Eventuali provvedimenti in ottemperanza a nuove ordinanze e/o decreti saranno pubblicati successivamente.