Riprendono anche per la Rari Imperia le attività di nuoto e pallanuoto dopo lo stop dovuto al Coronavirus

La Federazione Italiana ha annunciato la ripresa dei campionati di pallanuoto e delle competizioni di nuoto. Tra gli eventi che la Rari Nantes Imperia dovrà recuperare spiccano le finali regionali di nuoto, la partita contro la Florentia di Serie A2 femminile e le partite contro Piacenza e Andrea Doria di Serie B maschile.

La federazione, preso atto del decreto di domenica scorsa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus, riprende regolarmente tutta l'attività federale, comprensiva di competizioni e manifestazioni sportive di ogni livello e dislocazione.

In Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e nelle province di Pesaro-Urbino e Savona è previsto:

- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, fino all'8 marzo, in luoghi pubblici o privati, a meno che non si svolgano a porte chiuse. Restano consentite le sessioni di allenamento degli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse e si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro;

- il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province.