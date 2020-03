Bordighera: sospensione da oggi fino a nuove disposizioni di qualsiasi attività della piscina di via Diaz

" La risoluzione della società è stata comunicata al Comune ieri sera ed è stata presa in modo unilaterale. Per questo l’Amministrazione Comunale provvederà a richiedere chiarimenti a Sport Management e a valutare se la decisione è conforme con i disposti del Governo Centrale e della Regione ".

Interviene in questo modo il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito in relazione alla decisione di sospendere da oggi e fino a nuove disposizioni, qualsiasi attività alla piscina di via Diaz come scritto dalla società "in via cautelativa, visto il perdurare delle stringenti misure atte al contenimento e diffusione del contagio da Coronavirus".