Calcio, Eccellenza. Imperia e Ospedaletti, altra domenica senza pallone. Si riparte il 15 marzo

Imperia e Ospedaletti come tutto il campionato di Eccellenza torneranno in campo domenica 15 marzo

Sarà una domenica ancora senza calcio quella del campionato di Eccellenza, con le partite che riprenderanno regolarmente il 15 marzo.

Il Coronavirus ha messo in ginocchio il calcio nazionale, ma soprattutto quello regionale e come si sa a questi livelli è sempre un caos decretare i recuperi, anche se la salute è la prima cosa.

Imperia e Ospedaletti, come il resto della compagnia nella categoria, resteranno alla finestra anche in questa domenica. La ripresa del torneo per neroazzurri e orange avverrà in trasferta contro Molossana e Genova Calcio.