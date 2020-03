Calcio, Serie D. Sanremese, tra la possibile svolta societaria e addii pesanti è tempo di tornare in campo

Sono ore frenetiche in casa Sanremese tra la situazione societaria che potrebbe presto avere una svolta, addii pesanti e ritorno imminente in campo domenica pomeriggio dopo lo stop per l'ordinanza Coronavirus.

Capitolo società. Come anticipato dal nostro quotidiano online, una nuova trattativa è entrata nel vivo per la cessione del club. Secondo indiscrezioni sono due gli imprenditori interessati a rilevare il club matuziano, oltre alla famiglia Sturaro.

Doppio addio. Nella giornata di ieri sono arrivati due addii pesanti per quanto riguarda la squadra biancoazzurra. C'è stata la risoluzione consensuale con gli attaccanti Matteo Colombi e Andrea De Iulis, una mossa a sorpresa della società.

Verso il Ghivizzano. Domenica la Sanremese tornerà in campo, in terra toscana contro il Ghivizzano. Un match che arriva in un momento cruciale per la società, pronta a passare la mano.