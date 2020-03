Il sindaco di Imperia Scajola: "Impianti sportivi aperti. Tutti gli eventi fino al 3 aprile rinviati"

Alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 il sindaco di Imperia Claudio Scajola comunica che:

tutti gli eventi previsti sul territorio comunale sino al 3 aprile sono rinviati a data da definirsi. È già in corso la riprogrammazione del calendario manifestazioni;

gli impianti sportivi comunali restano aperti con indicazione alle singole società sportive che intendono proseguire la propria attività di attenersi alle disposizioni del decreto;

i centri socio-ricreativi comunali restano aperti nel rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto decreto;

restano confermati i concorsi pubblici in programma nel mese di marzo. Saranno adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati.



Per quanto riguarda tutte le strutture comunali:



- sono fornite soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani sia per i dipendenti sia per il pubblico che accede agli uffici;



- è consentito l'accesso ai servizi igienici chiusi a chiave ai dipendenti comunali, mentre quelli destinati al pubblico sono separati.



- sono implementate le pulizie dei servizi igienici mediante più passaggi nel corso della giornata. A tale scopo la SERIS metterà a disposizione il personale non impiegato nel servizio mense scolastiche per tutto il periodo di sospensione dell'attività didattica;



- l'afflusso negli Uffici aperti al pubblico dovrà avvenire per non più di una persona alla volta, onde evitare sovraffollamento, tenuto conto della tipologia dei locali.





È altresì in corso di valutazione l'impiego degli educatori in disponibilità al Comune di Imperia per interventi di assistenza domiciliare a studenti con disabilità già in carico al Servizio Politiche Sociali.