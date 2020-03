Calcio, Serie D. Coronavirus: rinviata anche Ghivizzano-Sanremese

Il Coronavirus sta sconvolgendo lo sport a livello nazionale con la pandemia che non intende al momento fermarsi.

Dopo la decisione di far giocare la Serie A senza pubblico, il Dipartimento Interregionale della LND ha preso una strada diversa: saranno rinviate le partite in programma domenica 8 marzo nei gironi A, E,G, H e I.

In questo gruppo di match è presente anche Ghivizzano-Sanremese, con la sfida in terra toscana che è stata rinviata a data da destinarsi. Per i matuziani è il secondo stop forzato consecutivo, dopo quello di una settimana fa con il Casale.

A questo punto, a meno di ulteriori sviluppi che saranno resi noti nei prossimi giorni, non si dovrebbe giocare fino al prossimo 22 marzo.