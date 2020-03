Motori. Coronavirus: sospese fino al 15 marzo le competizioni sportive e le manifestazioni FMI

L'emergenza Coronavirus causa rinvii anche nel mondo motoristico, con il decreto sul CODIV-19 emanato dal Governo che sottolinea:

“Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (zona rossa), e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro.”



A seguito della sopraccitata disposizione e nell’ottica della maggiore tutela e precauzione, anche al fine di evitare diversità interpretative ed applicative, sentito il Consiglio Federale, si dispone che non si potranno tenere manifestazioni o competizioni sportive federali di ogni ordine e disciplina motociclistica, compresi i raduni mototuristici, a livello nazionale e territoriale fino al 15 marzo compreso. I Comitati e le Commissioni federali si impegneranno per recuperare in altra data gli eventi che non si siano svolti.



Nel comprendere il disagio causato dalla presente disposizione, motivata dallo spirito di protezione dei nostri tesserati e di piena collaborazione con l’impegno di tutta la Nazione, la Federazione, tenendo costantemente monitorata la situazione e le eventuali ulteriori disposizioni governative, valuterà ulteriori direttive da emanare tempestivamente per il periodo successivo al 15 marzo.



A seguito del comunicato ufficiale FMI emanato ieri si comunica che la prossima prova del Campionato Italiano Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia in programma ad Arma di Taggia (IM) il 14-15 marzo non si svolgerà nella data prevista.



Nel corso dei primi giorni della prossima settimana, anche in conseguenza di altri elementi valutativi che giungeranno dal Governo e dalla comunità scientifica, si valuterà il da farsi per il periodo successivo, certamente allo stato dei fatti fino al 3 aprile.



Il Comitato Enduro ed il promoter sono al lavoro in questi giorni per studiare le modalità e le date di recupero delle prove non effettuate in questo periodo a causa dei provvedimenti del Governo per arginare e contenere il diffondersi del Coronavirus.



Vogliamo rassicurare tutti che le priorità della Federazione Motociclistica Italiana in primis e del Comitato Enduro insieme al promotore sono quelle di recuperare tutte le gare rinviate fino a questo momento. Vogliamo dare a tutti i partecipanti del Campionato Italiano Enduro un campionato il più possibile completo, come quello previsto inizialmente.



Ricordiamo che le manifestazioni rinviate fino ad oggi sono:

1^ prova Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia – Passirano (BS) – 1 marzo

1^ prova Under23/Senior – Alassio (SV) – 8 marzo

2^-3^ prova Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia – Arma di Taggia (IM) – 14/15 marzo



Si informa inoltre che in questi giorni Maxim sta provvedendo ad effettuare i rimborsi delle quote versate per le iscrizioni alla singola prova delle gare sopra citate. Sarete contattati mezzo mail e vi sarà comunicata la procedura corretta per chiedere il rimborso o per tenere la quota versata a credito per una gara successiva.

Se desiderate tenere a credito la somma ma non riuscite ad usufruirne durante la stagione, vi informiamo che il rimborso potrà essere richiesto in qualsiasi momento, anche al termine della stagione.



Per gli iscritti a tutto il campionato, nel caso in cui una prova non dovesse essere recuperata, vi verrà restituita la differenza.