Pallanuoto. Coronavirus: la Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Ligure ha emanato la sospensione dei campioanti

L'emergenza Coronavirus mette in subbuglio anche il mondo della pallanuoto.

La Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Ligure ha emanato la sospensione dei campionati giovanili, a livello regionale, fino a domenica 8 marzo compresa.

In casa Rari Nantes Imperia vengono così rinviate, a data da destinarsi, le sfide interne dell'under 15 e under 17 maschile, oltre alla trasferta della compagine degli under 13.

La Federazione Italiana Nuoto dispone, fino a nuovo avviso, la sospensione dei Campionati Nazionali di pallanuoto maschile di serie A2, serie B e femminile di serie A2.