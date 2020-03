Gianluca Mager debutta nel migliore di modi in azzurro e con una partita perfetta supera in due set il sud coreano Nam, per la sfida di qualificazione per le Finals di Coppa Davis.

Mager domina nel primo set l'asiatico vincendo per 6-3, mentre nel secondo set è ancora il sanremese ad avere la meglio per 7-5.

Il matuziano, allenato da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, porta così all'Italia il secondo punto contro la Corea del Sud.