Tennis. Coppa Davis: tutto facile per Fabio Fognini contro Lee. Italia avanti 1-0 sulla Corea del Sud

COPPA DAVIS - TURNO DI QUALIFICAZIONE -

FOGNINI (ITA) - LEE (KOR) 6-0 6-3

A Cagliari inizio positivo, nel turno di qualificazione, per l'Italia di Coppa Davis. L'armese Fabio Fognini non ha problemi a regalarsi un netto 6-0 6-3 sul Lee.

2°SET

MATCH! Fognini supera facilmente il sud coreano Lee: 6-3

Fognini mantiene il break di vantaggio e va sul 5-3

Dopo il quinto game Fognini avanti 3-2 su Lee.

Fognini avanti nel second set e al terzo game il risultato vede l'armese in vantaggio per 2-1

1°SET

SET! Fognini si prende il primo set in scioltezza per 6-0

Fognini domina il primo set contro Lee e vola sul 5-0.

Subito break di Fognini che scatta molto bene dopo i primi game del primo set, con un largo vantaggio: 3-0 avanti l'armese.