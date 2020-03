Calcio. Tutto pronto all'Oratorio Don Bosco di Vallecrosia per il Torneo benefico "Per Manuel"

E' bello poter raccontare questa volta una bella storia. Tra le tante attività e iniziative sospese e rinviate dell'Oratorio Don Bosco di Vallecrosia, merita di essere reso pubblico il torneo benefico "Per Manuel" in programma oggi, sabato 7 marzo.

Più di 100 ragazzi, per lo più tra i 14 e i 17 anni, in piena autonomia e libera iniziativa, avrebbero dato vita ad un torneo di calcio a 7, per raccogliere con il piccolo contributo di ciascuno un aiuto economico per la famiglia di Manuel, un amico che sta vivendo un difficile momento per una grave malattia.