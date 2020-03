Motori. Coronavirus: stop anche alla 'Due Valli' in programma ad Arma di Taggia

Alle 8.30 avrebbero dovuto prendere il via, dal lungomare di Arma di Taggia, i primi 3 partecipanti alla 74a edizione della "Due Valli" gara di campionato italiano enduro valide per gli "Assoluti d'Italia".

Purtroppo il coronavirus ha colpito anche gli appassionati della specialità privandoli di uno spettacolo entusiasmante, tutti i migliori piloti italiani e stranieri risultavano iscritti e pronti a cimentarsi sulle 26 prove speciali preparate con cura e passione dai soci del Moto Club Sanremo.

L'organizzazione di questa importante manifestazione era partita gia' alla meta' di novembre 19 con la preparazione del percorso e con la pulizia di molti sentieri e delle spiagge e scogliere dove avrebbero dovuto svolgersi i test selettivi per determinare i vincitori.

Purtroppo però, come per molte altre manifestazioni sportive e non, questo terribile morbo, che ci auguriamo tutti ci liberi presto della sua presenza, ha impedito lo svolgimento della manifestazione.

Probabilmente, a seconda degli sviluppi sanitari, la gara, che doveva svolgersi nell'entroterra di Taggia su due giorni, verrà recuperata verso fine anno, forse a novembre.

Resta, per tutti, il grande lavoro di pulizia di sentieri e spiagge svolto dal moto club Sanremo, molti criticano il fatto che i fuoristradisti percorrono i sentieri del ns. entroterra rovinandoli, ma nessuno apprezza il fatto che se vai a fare una passeggiata nei boschi e sulle spiagge, le trovi pulite, chi li abbia puliti non si sa, sembra una cosa dovuta, ma il moto club, per avere un percorso idoneo allo svolgimento della manifestazione, in questa occasione ne ha pulito più di venti chilometri, spiagge incluse.

Spero che chi legge e va a passeggio nel nostro entroterra apprezzi il lavoro fatto, gratuitamente, dai volontari del Moto Club Sanremo.