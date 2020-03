Calcio. Coronavirus, sospesi gli allenamenti del Caramagna FC. Ma l'iniziativa è importante (VIDEO)

Angelo Melchiorre, giovane mister racconta: " È nato tutto quasi per caso. Abbiamo creato un canale YouTube e poi invitato i ragazzi ad iscriversi. Il nostro compito è quello di preparare contributi video che riversiamo regolarmente sul canale stesso. Si va dal condividere brevi tutorial con esercizi da fare a casa a giochi, contest, gare, quiz che mettano alla prova i nostri atleti e le loro famiglie. Ovviamente abbiamo dei limiti tecnologici, ma comunque ci proviamo. Tra le altre cose divertendoci molto. Alcuni filmati ad esempio li abbiamo dovuti rifare più volte perchè non riuscivamo a trattenere le risate, condivideremo anche i nostri errori ".

Roberto Barla, socio fondatore del Caramagna F.C. aggiunge: "La nostra società da sempre si regge sul volontariato e abbiamo pensato che in un momento di incertezza come questo fosse nostro dovere portare ai ragazzi un sorriso in più. Ringrazio pubblicamente gli allenatori e quanti da subito si sono resi disponibili alla realizzazione di questo piccolo e significativo progetto. Mi auguro vivamente, senza presunzione alcuna, che altre realtà sportive possano avviare iniziative analoghe in modo da creare una grande comunità fra i ragazzi imperiesi".