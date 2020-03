Calcio. Taggia, Alessio Cuneo fa il punto della situazione non facile: "Ci stiamo adeguando come tutti alle restrizioni imposte dalle Regioni, ma ci sono molte difficoltà

L'emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio non solo il calcio e lo sport ligure, ma tutto il settore a livello nazionale con la chiusura de campionati dilettantistici del pallone fino al prossimo 3 aprile.

Le squadre staranno ferme e la situazione è davvero complicata. Come in casa Taggia, dove è Alessio Cuneo ad analizzare il tutto al nostro quotidiano online: "A Taggia ci stiamo adeguando come tutti alle restrizioni imposte dalle Regioni, ma ci sono molte difficoltà nell'allenarsi. Abbiamo però trovato il modo di mantenere la forma andando a correre sulla ciclabile. Questo per noi è un anno importante perché ci stiamo giocando la vittoria del campionato quindi siamo ben contenti di fare qualche sacrificio in più. Ovviamente il calcio può attendere l'importante è che possa risolversi la situazione per l'incolumità di tutti".

L'attaccante analizza la sua stagione: "La mia stagione la reputo positiva, perché giocando un po' meno riesco a trovare quella continuità che mi permette di allenarmi e farmi trovare pronto quando sono chiamato in causa".