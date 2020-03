Calcio, Torneo delle Regioni appeso a un filo, tra epidemia e possibili recuperi

Nel summit odierno della Lega Nazionale Dilettanti si discuterà inevitabilmente anche del destino del Torneo delle Regioni.

Per quanto concerne i tabelloni del calcio a 5 il tempo stringe, vista la programmazione sul lago di Garda, una delle zone più esposte al contagio, ad inizio aprile.

Sulla carta ci sarebbe più tempo (fine aprile), invece, per i gironi a 11 in programma in Alto Adige, seppur un eventuale blocco dei campionati regionali impedirebbe di sospendere l'attività all'interno dei diversi tornei, in quanto le varie società si ritroverebbero senza giocatori "under" e con un calendario denso di recuperi, nel caso l'attività delle prossime settimane venga sospesa.