Tennis. La favola di Gianluca Mager non si ferma, super debutto con la Nazionale. E Berazzutti lo promuove a pieni voti

Il sanremese Gianluca Mager in azione

Dai tornei Challenger della scorsa stagione all'esordio coi fiocchi in Nazionale.

La favola di Gianluca Mager continua ad andare avanti, dopo lo strepitoso torneo di Rio che ha fatto scoprire al mondo (ma non alla nostra provincia) le potenzialità di un ragazzo umile e per bene.

Contro la Corea de Sud sono arrivate per la racchetta allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo due vittorie in altrettanti match senza concedere set agli avversari, un debutto da sogno.

Dopo la sfida vinta contro gli asiatici che ha proiettato gli azzurri alle Finals della Coppa Davis di Madrid Mager ha sottolineato come questo suo momento sia dedicato a tutte quelle persone che stanno soffrendo per la situazione Coronavirus.

E Berazzutti promuove a pieni voti l'esordio di Mager in azzurro, evidenziando che non è mai facile esordire in questa maniera.