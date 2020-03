Calcio dilettantistico. Precedenza ai campionati per provare a chiudere la stagione, ecco le date fissate dalla LND

Sono giorni a dir poco atipici quelli che stanno vivendo tutti i tesserati e gli addetti ai lavori del mondo dilettantistico.

Almeno fino ad aprile l'attività sarà infatti ferma, con l'auspicio di tornare in campo prima possibile grazie a un futuro annullamento dell'epidemia.

Tra il presidente Sibilia e i presidenti dei vari Comitati Regionali si è discusso molto su come concludere eventualmente i tornei, partendo da un unico presupposto: la precedenza ai campionati rispetto a Tornei delle Regioni e ad altre manifestazioni.

L'intenzione è di sfruttare tutti i giorni utili fino a giugno per poter tentare di chiudere la stagione regolarmente, seppur con uno slittamento rispetto ai tempi previsti.

La Lnd ha fissato infatti entro il 25 maggio i tempi utili per la comunicazione delle seconde classificate del campionato di Eccellenza, mentre l'ultima gara dei play off nazionali (con la presenza anche di un turno infrasettimanale) dovrebbe disputarsi il 14 di giugno, come prevede il seguente calendario:

Domenica 31-05-2020 1°t. gara andata

Mercoledì 03-06-2020 1°t. gara ritorno

Domenica 07-06-2020 2°t. gara andata

Domenica 14-06-2020 2°t. gara ritorno

Confermata l'abolizione, infine della fase nazionale dei campionati regionali juniores.