Calcio. Ospedaletti, al via la campagna orange #iorestoallenato, perché un vero sportivo non si arrende mai

Stiamo vivendo in un momento a dir poco complicato.

Tutto si ferma perché, giustamente, c’è da preservare la salute di tutti noi e anche il mondo dello sport osserva alla lettera le disposizioni delle autorità. Ma restare a casa non vuol dire fermare la propria attività sportiva.

Per questo l’Ospedaletti lancia la campagna #iorestoallenato. Un programma studiato dallo staff orange per permettere agli atleti (grandi o piccoli) di mantenere un buon livello di allenamento in vista del ritorno sui campi. Perché questo momento di ‘pausa’ forzata deve per forza essere vissuto nell’ottica di quando si tornerà alla normalità che ora tanto ci manca.

Grazie alla collaborazione del nostro preparatore atletico Andrea Caffara, suddivideremo il programma #iorestoallenato in cinque fasi: cardio, parteinferiore, partesuperiore, coordinazione e alimentazione. Il tutto sarà condiviso sulle nostre pagine social ufficiali Facebook e Instagram oltre che sul sito www.ospedaletticalcio.it

Perché stare a casa serve non solo a rispettare le regole e il prossimo, ma è anche una buona occasione per investire su noi stessi per tornare sul campo più forti di prima.