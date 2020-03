Calcio. Taggia, mister Simone Siciliano commenta la drammatica situazione legata al Coronavirus: "Spero si possa tornare a fare quello che è lo sport più bello al mondo"

Il momento è drammatico, ma tutta Italia ne uscirà, di questo ne siamo sicuri. Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio il nostro Paese a tutti livelli, anche in quello sportivo con le società ferme fino al 3 aprile.

In casa Taggia analizza questo delicato momento mister Simone Siciliano: "Spero solo si possa uscire da questa situazione complicatissima per il nostro Paese - ha sottolineato il tecnico giallorosso - sperando e pregando per le persone che soffrono. Spero si possa tornare a fare quello che è lo sport più bello al mondo".