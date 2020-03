Pallacanestro. Olimpia Basket Taggia, nasce l'iniziativa 'O famo strano challenge'

In questi giorni in cui tutti siamo a casa e spesso ci si annoia, l’Olimpia Basket Taggia lancia una iniziativa nata dalla fantasia del suo Coach Luca Bellone: "O famo strano challenge” che consiste nell'ideare il canestro più strano, fare un filmato, inviarlo all'Olimpia Basket che lo pubblicherà sul suo sito e su facebook.

Chi avrà ricevuto più *LIKE* al termine del concorso vincerà un pallone autografato dall'ex capitano della Nazionale Alessandro "Picchio" Abbio, e altri premi . La scadenza è fissata per il 10 aprile. Non serve avere un canestro e una palla da basket.

Si può usare qualunque cosa e in qualunque spazio (senza uscire di casa ovviamente). L’importante è far correre la fantasia e inventarsi canestri impossibili. Ad oggi sono già arrivati più di trenta contributi.