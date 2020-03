Gli arbitri di calcio della Sezione di Imperia, per sottolineare l'importanza di rimanere a casa in questo momento di emergenza Coronavirus, hanno realizzato un video in cui ognuno, dal proprio domicilio, ha lanciato il messaggio #iorestoacasa.

"Con questo filmato i nostri associati hanno voluto ribadire la necessità di seguire le regole e di agire responsabilmente per uscire il prima possibile dall'emergenza Covid-19" dicono dalla Sezione AIA di Imperia".