Tennis. Fognini e Pennetta ospiti a Casa Sky Sport. E Fabio si sbilancia: "Spero che Flavia torni a giocare"

In periodo di emergenza Coronavirus i vari sportivi del nostro Paese sono chiusi in casa per dare il buon esempio.

Tra questi ci sono anche Fabio Fognini e Flavia Pennetta, che qualche giorno fa sono stati ospiti nella trasmissione Casa Sky Sport.

Durante l'intervista Fognini ha rilasciato qualche dichiarazione importante come l'argomento sul ritorno al tennis giocato della Pennetta: "Spero che Flavia ritorni a giocare - ha dichiarato il campione armese - glielo detto tante volte che un pensierino deve farcelo".

Fabio è poi tornato sulla stagione, che riprenderà nel mese di giugno: "Il mio sogno? E' quello di giocare una finale di Grande Slam contro Federer, il mio idolo di sempre, sarebbe il massimo".