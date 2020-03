Rinvio Olimpiadi Tokyo 2020: Fabio Fognini d'accordo sullo spostamento al 2021

Le Olimpiadi tanto attese di Tokyo non si svolgeranno quest'estate come in programma, ma sono state slittate al 2021 per l'emergenza Coronavirus che si sta diffondendo non solo in Italia ma nell'intero globo terrestre.

Nel tennis è Fabio Fognini a sottolineare come la decisione dell'organizzazione sia saggia: "Sono d'accordo sullo spostamento delle Olimpiadi al prossimo anno - ha dichiarato nelle scorse ore il campione armese - io quest'anno non ci sarei andato vista l'emergenza".

Fognini ha poi aggiunto: "Vista la situazione era davvero difficile che si potevano giocare le Olimpiadi".