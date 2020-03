Credito Sportivo. L'istituto sospende le rate da marzo a settembre. Il presidente Abodi: "Ora più che mai rappresentiamo una missione pubblica"

L'Istituto per il Credito sportivo accoglie la richiesta di aiuto dei propri clienti, in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus, e sospende il pagamento delle rate dei mutui in scadenza da marzo a settembre 2020. L'impegno dell'Ics ha l'obiettivo di sostenere le attività imprenditoriali che stanno subendo danni per colpa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a eccezione degli Enti locali e delle grandi imprese. "Questo impegno- spiegano dall'Ics guidato da Andrea Abodi - rappresenta, tanto piu' adesso, il cuore della missione pubblica dell'Istituto di banca sociale per lo sviluppo

sostenibile dello Sport e della Cultura al servizio del Paese".

La sospensione, in linea con quanto previsto dal Decreto 18 del 2020, non comportera' costi aggiuntivi per il cliente e potra' riguardare sia l'intera rata, comprensiva di capitale e interessi, sia la sola quota capitale, con il pagamento degli interessi alla scadenza prevista. Chi potra' beneficiare della

misura? Tutti i clienti le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate (che verranno invece valutate caso per caso) ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Le richieste di sospensione dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica dedicato - sospensionecovid@creditosportivo.it - attraverso l'apposito modulo scaricabile sul sito web dell'Istituto:

Per agevolare la procedura e supportare i clienti e' stato creato un gruppo di lavoro che potra' essere contattato al numero