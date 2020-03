Emergenza Coronavirus. AIAC, le iniziative in questo momento difficile

In questo momento difficile imperativo #stareacasa e perché non approfittarne per crescere tecnicamente e tatticamente ascoltando luminare del nostro calcio?

Aiac mette a disposizione per i suoi associati 2020 tramite l’innovativa piattaforma MyAiac una serie di incontri on-line detti webinar in diretta streaming con relatori d’eccezione. I primi 100 iscritti potranno addirittura partecipare al meeting relazionandosi tramite chat con i relatori. I webinar già passati è possibile rivederli solo per gli associati collegandosi a MyAiac.

Appuntamenti previsti:

Lunedì 16 marzo ore 18.30: "Il Coronavirus entra a piedi uniti nella didattica del calcio e impone il lavoro analitico"

Relatori: Renzo Ulivieri – Giancarlo Camolese – Mario Beretta – Francecso Peroni

Mercoledì 18 marzo ore 18.30: "Allenarsi a casa: cosa si può fare"

Relatore: Francesco Peroni

Venerdì 20 marzo ore 18.30: "Allenarsi in spazi ristretti"

Relatore: Giancarlo Camolese

Sabato 21 Marzo ore 11: "Come la nutrizione si relaziona all'isolamento"

Relatori: Pinella – Petri – Gentile

Lunedì 23 Marzo ore 18.30: "Reazione alla palla persa, riconquista e sviluppo nella metà campo avversaria"

Relatore: Mario Beretta

Mercoledì 25 marzo ore 18.30: "Portieri, i principi di costruzione del gioco e altro"

Relatore: Gianluca Spinelli

Venerdì 27 marzo ore 18.30: "Il ritorno in campo del giocatore infortunato"

Sabato 28 Marzo ore 10.30: "L'invasione dell’area di rigore"

Relatori: Renzo Ulivieri

Per Informazioni: https://associati.assoallenatori.it/