Pallacanestro. I campionati di basket chiudono i battenti. Il commento in casa BC Ospedaletti di coach Andrea Lupi: "Decisione intelligente e logica"

La Federazione ha stoppato in maniera definitiva la stagione del Basket, una decisione saggia nel periodo dell'emergenza Coronavirus in Italia.

A commentare questa decisione e tutta la situazione COVID-19, al nostro quotidiano online è Andrea Lupi, coach del BC Ospedaletti che milita nel campionato di Serie D.

Coach Andrea Lupi, come ha commenta questa decisione di chiudere qua la stagione del basket? "La decisione di chiudere qui i campionati è logica ed intelligente, una conseguenza che noi tutti addetti ai lavori dobbiamo accettare senza se senza ma. Una pandemia è una guerra a tutti gli effetti, dove c'è solo una cosa importante da salvare che è la popolazione".

A livello umano come state vivendo voi del BC Ospedaletti questa situazione complessa? "Il BC Ospedaletti vive questo momento drammatico dell'intera nazione pensando soprattutto a tutte quelle persone che stanno soffrendo. Quello che conta in questo momento storico che rimarrà indelebile nel nostro vissuto è questo".

Ha un messaggio a tutti gli amanti della palla a spicchi? "Ragazzi e ragazze del basket, dirigenti, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, tutti gli appassionati, ci stiamo prendendo una pausa che non muta la nostra passione e l'amore vero per il nostro sport. Nessuno ci potrà togliere quello che abbiamo dentro per la pallacanestro, quindi teniamo duro e aspettiamo tempi migliori. Pensiamo in questo momento di dare retta alle normative, torneremo più forti di prima a sentire lo stridolio delle scarpe sul parquet, il rumore della retina quando la palla entra al netto il vociare degli allenatori e l'entusiasmo del pubblico: VI VOGLIO BENE!"