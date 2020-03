Calcio. Il Presidente della LND Cosimo Sibilia vede ombre sul futuro: "Il 30% delle squadre potrebbe non iscriversi ai prossimi campionati"

Il Presidente della LND Cosimo Sibilia è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, in onda su TMW Radio, ha parlato del futuro delle società dilettantistiche colpite dall'emergenza Coronavirus:

"In Italia abbiamo numeri come 60.000 squadre con 600.000 partite all'anno - ha dichiarato il Sibilia - e mi sembra giusto sottolineare questi dati in un momento così difficile per il movimento.

Alla fine di questa tragedia dovremo rimettere in sesto il calcio di base, anche se i nostri studi parlano chiaro: il 30% delle squadre non avrebbero l'opportunità di iscriversi ai prossimi campionati".