In mattinata Rivierasport.it e Svsport.it hanno continuato il viaggio tra i tesserati del Ponente, per parlare dell'emergenza Coronavirus che sta devastando l'Italia e lo sport in generale.

Nella diretta streaming mattutina sui nostri quotidiani online è stato ospite Piero Daddi, bomber dell'Atletico Argentina, che ha parlato di temi importanti riguardati questa drammatica situazione legata al COVID-19, lanciando un messaggio speciale.