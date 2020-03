Calcio. Il messaggio di cordoglio dell'ASD Imperia per la scomparsa del papà di mister Riolfo

Un grave lutto ha colpito l'ex allenatore della ASD Imperia Giancarlo Riolfo che, nei giorni scorsi, ha subito la scomparsa del padre Alberto.



Nato ad Alassio, nel 1939, è riuscito con la formazione giovanile della Juventus a vincere la Coppa De Martino, attuale campionato Primavera, per poi in seguito arrivare nella U.S. Imperia 1923 nelle stagioni 1960-61, in serie D, dove l'Imperia concluse il proprio campionato in seconda posizione e, nel 1961-62 sempre in serie D, quando l'Imperia terminò in sesta posizione.

Alberto Riolfo fu protagonista di queste due stagioni riuscendo a collezionare 52 presenze nelle due stagioni, totalizzando cinque reti complessive.



Tutta la società ASD Imperia esprime le più sentite condoglianze all'attuale tecnico del Carpi FC Giancarlo Riolfo e ai nipoti di Alberto.