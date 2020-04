Calcio. Imperia, mister Alessandro Lupo traccia un bilancio e ripercorre le tappe della sua carriera da giocatore (VIDEO)

L'Imperia, prima dello stop forzato legato all'emergenza Coronavirus, stava disputando un super campionato di Eccellenza con il primato conquistato in solitaria.

"Che emozione vestire la maglia giovanile dell'Italia. E a Livorno...". Ora la stagione potrebbe anche concludersi qua, ma in casa neroazzurra c'è la consapevolezza di aver realizzato qualcosa di importante. Abbiamo raggiunto, via Skype, mister Alessandro Lupo, che oltre a parlare della stagione in corso ha trattato temi importanti come il COVID-19 e le tappe della sua carriera da calciatore e allenatore.