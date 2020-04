Calcio. Il messaggio di cordoglio della Carlin's Boys per la scomparsa di Carlo Barbruni

Nelle scorse ore è scomparso Carlo Barbruni, ex giocatore della Sanremese e dirigente della Carlin's Boys e volto storico di Sanremo: la società neroazzurra ha voluto lasciare il proprio messaggio di cordoglio.

"La Carlin's Boys fa le condoglianze alla famiglia di Carlo Barbruni classe 1934, ex calciatore della Sanremese poi presidente e dirigente per tanti anni della nota società Carlin’s Boys. Proprietario della Panetteria Barbruni dalla rinomata focaccia di piazza Bresca ed ex presidente dei panificatori

Lascia un immenso vuoto nella vita dei figli Gian Carlo e Sandra , la moglie Rosa il genero Lele la nuora Alessandra ed i nipoti Gian Luca, Filippo e Nicola".