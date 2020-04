Motori. Emergenza Coronavirus, il Moto Club Sanremo fa una donazione alla CRI di Sanremo

Vista la situazione attuale e le difficoltà in cui versano gli operatori sanitari nello svolgimento del loro lavoro, la scorsa settimana ho promosso, fra i soci del Moto Club Sanremo, una raccolta fondi da destinare alla CRI di Sanremo per l'acquisto di mascherine ed altri DPI necessari per prestare la loro opera in sicurezza.

"Devo dire che non mi aspettavo una risposta così rapida e generosa dalla maggior parte dei soci, ed è con vero piacere che posso annunciare che ieri abbiamo devoluto alla CRI di Sanremo la somma di € 1.000,00 .

Volevo inoltre segnalare che la Delegazione Regionale Motociclistica, su sollecitazione della Protezione Civile, ha richiesto un servizio motociclistico per la consegna in zone isolate o disagiate, ma facilmente raggiungibili da moto fuoristrada, un servizio di consegna di medicinali o altri generi di primo conforto trasportabili a zaino.

Luca Pavone, giovane e promettente pilota del M.C.Sanremo che partecipa al Campionato Italiano di Enduro, ha volentieri dato la sua disponibilità, ed un plauso va alla solidarietà dimostrata in questo frangente dal giovane Luca".