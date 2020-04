Calcio. Damiano Tommasi apre: "Vogliamo garanzie assolute per scendere in campo d'estate"

Damiano Tommasi apre, ma vuole le giuste garanzie. Il Presidente dell'AIC in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport ha toccato il tema importante del ritorno in campo.

"Possiamo anche scendere in campo d'estate - ha sottolineato Tommasi - ma dovremo avere garanzie assolute". Questo è il concetto primario dell'ex centrocampista di Verona e Roma.

"La sicurezza e la salute per la famiglia è sopra ogni altra cosa - dichiara il numero uno dell'AIC in un passaggio dell'intervista - torneremo in campo e ad allenarci ne non ci sarà nessun pericolo".