Passiamo al mondo del basket e andiamo a canestro con un noto personaggio del pallone a spicchi della nostra provincia.

Stiamo parlando di coach Mauro Bonino, ex cestista di alto livello impegnato nella crescita dei giovani del Sea Basket Sanremo. E' lui l'ospite per il mondo della pallacanestro per Rivierasport.it tra inediti, il tema Coronavirus e il grande orgoglio per i propri giovani.