Calcio. Goal Box: parliamo di del campionato francese e di giovanili con Mattia Rossi (VIDEO)

Nel nostro angolo di Rivierasport.it chiamato Goal Box abbiamo avuto con grande piacere un ospite che è nello staff del settore giovanile della Sanremese Calcio e uno degli organizzatori dello scorso Torneo Internazionale Carlin's Boys.

Con Mattia Rossi ci siamo intrattenuti in vari argomenti, per dare a tutti i nostri lettori anche un momento di svago in un periodo così difficile dettato dall'emergenza Coronavirus. Con il nostro ospite ci siamo focalizzati anche sulla situazione legata alla Ligue 1, con un parere su Monaco, Nizza e Marsiglia.