Calcio. Semaforo rosso per la ripresa secondo il presidente Toti: "Il Paese ha altre priorità"

Arriva anche la presa di posizione del Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, sulla possibile ripresa delle attività calcistiche nel corso dei prossimi mesi.

Se per la ripresa dell'attività scolastica uno spiraglio aperto resta, il presidente chiude la porta per la conclusione dei campionati:

"Per quanto concerne l'attività scolastica si può pensare di ripartire a giugno, chiudendo con gli esami a luglio. Non sarà una scelta facile, ma i dati confermano come i ragazzi siano la categoria meno esposta ai danni del contagio. Discorso diverso per il calcio: il campionato è già concluso, riprendere anche a porte chiuse sarebbe una follia. Il Paese sta soffrendo, ci sono altre priorità".