Arti marziali. Judo Club Sakura Arma di Taggia, al Maestro Benemerito Alberto Ferrigno assegnato il grado di cintura nera 7° Dan

In questo periodo così triste che vede tutti preoccupati per la situazione sanitaria e che vede Insegnanti Tecnici ed Atleti alla ricerca di attività ed esercizi sportivi da condividere on-line e da praticare in casa propria, per tenere sempre vivo il legame tra i giovani e lo sport, una bella notizia è giunta dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) a rallegrare la grande famiglia del "Sakura".

Il Maestro Benemerito Alberto Ferrigno, Direttore Tecnico del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ha ottenuto la promozione al grado di CINTURA NERA 7° DAN.

La sua soddisfazione è veramente grande, con essa Il Maestro vede premiato tutto il lavoro che da tanti anni svolge nel mondo dello sport e così commenta: "Sono veramente felice, questa promozione era veramente desiderata e ringrazio la FIJLKAM, nella persona del Presidente Nazionale Dr. Domenico Falcone, il Presidente del Comitato Regionale Ligure FIJLKAM Dr. Filippo Faranda e il Vice Presidente del Comitato Regionale Ligure FIJLKAM Settore Judo M° Danilo Buzzi che hanno riconosciuto e premiato il tanto lavoro fatto in questi anni.



Colgo l' occasione per ringraziare ancora una volta il CONI Nazionale ed il CONI Provinciale nella persona dell' Avv. Alessandro Zunino che a dicembre 2019 mi hanno assegnato la Stella d' Oro CONI al Merito Sportivo.



Ringrazio i miei collaboratori, il Maestro Andrea Molinari, gli Istruttori Manuela ed Alessio Ferrigno e l' Aspirante Allenatore Cristina Ronzitti che con me seguono con molta attenzione la preparazione degli Atleti. Questo mio momento positivo non mi fa dimenticare la situazione nella quale il mondo intero si trova, per cui sono vicino a tutti coloro che in questo periodo lottano a causa di questo terribile virus".