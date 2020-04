La situazione legata all'emergenza Coronavirus nel calcio dilettantistico e giovanile è ancora in alto mare, ma a livello di mercato qualcosa potrebbe muoversi.

In casa Sanremese, in attesa di capire come si risolverà la trattativa societaria, potrebbe esserci presto una grande novità.

Secondo le ultime indiscrezioni, mister Gianni Brancatisano sarebbe molto vicino a tornare alla guida della formazione Juniores Nazionale matuziana nella prossima stagione. Sostituirebbe Marco Prunecchi.