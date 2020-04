Calcio. La gradinata Nord del Genoa aiuta gli operatori sanitari e gli anziani

La gradinata Nord del Genoa, con un gesto concreto, ha deciso di aiutare gli anziani delle case di riposo e gli eroici operatori sanitari degli ospedali genovesi.

L’Associazione Clubs Genoani, la Brigata Speloncia, i Figgi Do Zena, il G.A.V., il Gruppo Meroni, l’Old Block e gli Spartani Ponente hanno disposto, con l'intermediazione del consigliere delegato alla Protezione Civile del Comune di Genova Sergio Gambino, di donare alle case di riposo genovesi duemila mascherine e ottomila calzari e di far consegnare, per 15 sere, 30 pizze agli operatori sanitari degli ospedali San Martino, Galliera e Villa Scassi.

All'iniziativa solidale hanno collaborato la pizzeria ‘Al Portico’, ‘Pizza Company’ e ‘Voglia di Pizza’.